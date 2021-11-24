В Афганістані сотня терористів “ІДІЛ” здалася правоохоронцям

На сході Афганістану близько сотні членів терористичного угрупування “ІДІЛ” здалися правоохоронцям.
Про це інформує “Сіньхуа”.
“Близько сотні бойовиків “ІДІЛ” здалися силовикам у столиці провінції Нангархар місті Джалалабад”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що бойовики, які здалися, закликали інших членів “ІДІЛ” теж складати зброю.
“Припинення спротиву колишніми бойовиками допоможе зміцнити мир та стабільність у гірській провінції”, – пише видання.
Нагадаємо, раніше посланниця ООН в Афганістані Дебора Лайонс заявила, що мережа терористичної організації “Ісламська держава” розрослася і тепер присутня “майже у всіх провінціях” цієї країни.
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