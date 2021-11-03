В Афганістані заборонили іноземну валюту під час розрахунків у країні

Афганська влада заборонила використання іноземної валюти для розрахунків усередині країни.
Про це пишуть афганські ЗМІ, цитуючи заяви представника уряду Афганістану Забіулли Муджахіда.
“Економічна ситуація в країні та національні інтереси вимагають того, щоб при розрахунках усі афганці використовували національну валюту – афгані”, – йдеться в заяві, яку цитує “Інтерфакс”.
За його словами, “Ісламський емірат (так уряд руху “Талібан” називає Афганістан – Н.) проінструктував усіх громадян, власників магазинів, торговців та бізнесменів використовувати надалі для розрахунків афгані та категорично утримуватися від використання іноземної валюти”.
Муджахід зазначив, що порушники зазнають покарання.
До заборони в Афганістані для розрахунків широко використовувалися долари США, а в регіонах на кордоні з Пакистаном – пакистанські рупії.
Читайте також:
Таліби оголосили склад нового уряду Афганістану
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!