В Афганістані заборонили іноземну валюту під час розрахунків у країні

Таліби контролюють столицю Афганістану Кабул, серпень 2021. Фото: Reuters

Афганська влада заборонила використання іноземної валюти для розрахунків усередині країни.

Про це пишуть афганські ЗМІ, цитуючи заяви представника уряду Афганістану Забіулли Муджахіда.

“Економічна ситуація в країні та національні інтереси вимагають того, щоб при розрахунках усі афганці використовували національну валюту – афгані”, – йдеться в заяві, яку цитує “Інтерфакс”.

За його словами, “Ісламський емірат (так уряд руху “Талібан” називає Афганістан – Н.) проінструктував усіх громадян, власників магазинів, торговців та бізнесменів використовувати надалі для розрахунків афгані та категорично утримуватися від використання іноземної валюти”.

Муджахід зазначив, що порушники зазнають покарання.

До заборони в Афганістані для розрахунків широко використовувалися долари США, а в регіонах на кордоні з Пакистаном – пакистанські рупії.

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