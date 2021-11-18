“ІДІЛ” тепер присутня майже у всіх афганських провінціях, – ООН

Мережа терористичної організації “Ісламська держава” розрослася і тепер присутня “майже у всіх провінціях” Афганістану.
Про це заявила посланниця ООН в Афганістані Дебора Лайонс, інформує Reuters.
“Колись обмежена декількома провінціями та столицею, “ІДІЛ” тепер, схоже, присутня майже у всіх провінціях і стає дедалі активнішою”, – сказала вона.
Торік кількість атак групи налічувала 60 випадків, а в 2021-му вже сягла 334.
За словами Лайонс, “Талібан”, який сьогодні контролює Афганістан, не зміг зупинити розростання “ІДІЛ”.
Коментарі посланниці ООН в Афганістані пролунали через кілька годин після того, як угруповання – ідеологічний противник “Талібану” – взяло на себе відповідальність за два вибухи, внаслідок яких загинули щонайменше одна людина і було поранено ще шістьох людей у переважно шиїтському районі Кабула.
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