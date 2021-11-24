Прем’єр Грузії Гарібашвілі не бачить підстав для прямих контактів із керівництвом РФ

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що для прямих контактів із керівництвом Російської едерації поки немає умов.

Про це інформує “Ехо Кавказу”.

Він зазначив, що РФ не поважає суверенітет Грузії, її цілісність та продовжує окупацію грузинських територій, і саме це є головним бар’єром у відносинах.

“Вам відомо, що ми маємо формат женевських переговорів. Ми не маємо прямого контакту з політичних питань. Єдиний контакт – це формат Абашидзе-Карасіна, який стосується лише торговельно-економічних та культурних відносин. Я думаю, що для таких прямих контактів, для спроб їх організації потрібна хороша підготовка та осмислення. Це має бути зустріч, орієнтована на результат, а не зустріч заради зустрічі”, – сказав Гарібашвілі.

Щодо можливості проведення зустрічі з керівництвом Росії він зазначив, що кожна країна має виходити зі своїх національних інтересів, у тому числі Грузія.

“Загалом ми всі добре розуміємо, що нормальна держава діє і має діяти, виходячи зі своїх національних інтересів. Звісно, ​​ми маємо свої інтереси, а в інших держав, у тому числі й сусідів, – свої. Тож думаю, що така зустріч потребує хорошої підготовки”, – сказав Гарібашвілі.

Раніше очільник владної партії Грузії “Грузинська мрія” Іраклій Кобахідзе заявив, що не бачить можливості для початку обговорення питання про відновлення дипломатичних відносин із Росією.

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