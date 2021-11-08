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Грузія з 1 грудня вводить COVID-паспорти для громадян і туристів

08/11/2021 13:25

У Грузії із 1 грудня запроваджують систему “зелених перепусток” для відвідування низки об’єктів, зокрема закладів харчування та розважальних центрів.

Про це в понеділок, 8 листопада, повідомив прем’єр-міністр Іраклій Гарібашвілі за підсумками засідання міжвідомчої координаційної ради, передає “Ехо Кавказу”.

За словами очільника уряду, “зелений статус” отримають повністю вакциновані громадяни; ті, хто перехворів на коронавірус; люди, які здали ПЛР-тест за останні 72 години або швидкий тест на антиген за останні 24 години.

“З 1 грудня громадяни матимуть змогу відвідувати різні об’єкти лише за принципом “зеленого паспорта”. Йдеться про об’єкти харчування, розважальні центри, розважальні об’єкти, кінотеатри, оперні театри, музеї, концертні зали, казино тощо”, – наголосив Гарібашвілі.

Зазначається, повний список об’єктів буде опубліковано додатково.

Вимога щодо “зеленого паспорта” поширюватиметься на мешканців Грузії та туристів віком від 18 років.

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