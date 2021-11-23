На Донеччині надходження від туристичних зборів за рік зросли на 60%

Фото: Олександр Симоненко

Надходження від туристичних зборів на Донеччині з початку року зросли на 60%.

Про це інформує пресслужба Головного управління Державної податкової служби у Донецькій області.

“За десять місяців 2021 року відпочивальники Донеччини залишили у регіоні 2,8 млн грн туристичного збору, що на 60%, або на 1 млн грн більше за торішні показники”, – йдеться у повідомленні.

Місцевий бюджет Краматорська завдяки туристам із початку року поповнився на 996,4 тис. грн.

Понад 850 тис. грн надійшло містам Слов’янськ і Лиман.

Бюджети Мангуша та Маріуполя поповнилися переважно завдяки курортам Азовського узбережжя і в сумі отримали 650,6 тис. грн.

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