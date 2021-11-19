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МЗС викликало посла Болгарії через заяву президента Радева про “російський” Крим

19/11/2021 13:42

Міністерство закордонних справ України  запросило посла Болгарії в Києві Костадіна Коджабашева у зв’язку з висловлюваннями президента Болгарії Румена Радева про приналежність тимчасово окупованого Криму Російській Федерації.

Про це інформує пресслужба МЗС у п’ятницю, 19 листопада.

“Українська сторона довела до посла позицію нашої держави про некоректність та неприпустимість висловлювань президента Болгарії Румена Радева стосовно Криму під час учорашніх передвиборчих теледебатів”, – йдеться в повідомленні.

У МЗС наголосили, що слова чинного болгарського президента не сприяють розвитку добросусідських відносин і різко дисонують з офіційною позицією Софії на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

“Очікуємо на спростування президентом Болгарії Руменом Радевим його вчорашньої заяви”, – заявили в МЗС.

Зазначається, що посол Коджабашев запевнив у незмінності позиції Болгарії щодо підтримки територіальної цілісності України, у тому числі Криму як невід’ємної частини території нашої держави, та зусиль з деокупації півострова, зокрема шляхом участі Болгарії в роботі Кримської платформи.

Напередодні президент Болгарії Румен Радев під час дебатів кандидатів у президенти заявив, що вважає Крим “російською територією”, а антиросійські санкції Євросоюзу – неефективними.

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Україна

МЗС викликало посла Болгарії через заяву президента Радева про “російський” Крим

Міністерство закордонних справ України  запросило посла Болгарії в Києві Костадіна Коджабашева у зв’язку з висловлюваннями президента Болгарії Румена Радева про приналежність тимчасово окупованого Криму Російській Федерації. Про це інформує...

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