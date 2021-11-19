МЗС викликало посла Болгарії через заяву президента Радева про “російський” Крим

Міністерство закордонних справ України запросило посла Болгарії в Києві Костадіна Коджабашева у зв’язку з висловлюваннями президента Болгарії Румена Радева про приналежність тимчасово окупованого Криму Російській Федерації.
Про це інформує пресслужба МЗС у п’ятницю, 19 листопада.
“Українська сторона довела до посла позицію нашої держави про некоректність та неприпустимість висловлювань президента Болгарії Румена Радева стосовно Криму під час учорашніх передвиборчих теледебатів”, – йдеться в повідомленні.
У МЗС наголосили, що слова чинного болгарського президента не сприяють розвитку добросусідських відносин і різко дисонують з офіційною позицією Софії на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.
“Очікуємо на спростування президентом Болгарії Руменом Радевим його вчорашньої заяви”, – заявили в МЗС.
Зазначається, що посол Коджабашев запевнив у незмінності позиції Болгарії щодо підтримки територіальної цілісності України, у тому числі Криму як невід’ємної частини території нашої держави, та зусиль з деокупації півострова, зокрема шляхом участі Болгарії в роботі Кримської платформи.
Напередодні президент Болгарії Румен Радев під час дебатів кандидатів у президенти заявив, що вважає Крим “російською територією”, а антиросійські санкції Євросоюзу – неефективними.
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