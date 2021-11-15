Дострокові вибори у Болгарії: лідирує нова партія “Продовжуємо зміни” і чинний президент Радев

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У Болгарії переможцем дострокових парламентських виборів, ймовірно, стане створена лише у вересні центристська партія “Продовжуємо зміни”.

Як передає “Новинарня“, про це свідчать дані на сайті Центрвиборчкому, оприлюднені опівдні в понеділок, 15 листопада.

Станом на 12:00 в Болгарії підрахували 75,69% протоколів з виборчих дільниць і партія “Продовжуємо зміни” лідирує з результатом 25,34% голосів.

Другою іде партія ГЕРБ колишнього прем’єр-міністра Бориса Бойкова – 22,43%. Третє місце посідає партія турецької меншини “Рух за права і свободи” – 13,68%, а Болгарська соціалістична партія – 10,35% голосів.

До парламенту також проходять “Є такий народ” (9,74%), партія “Демократична Болгарія” з 5,92%. На межі – партія “Відродження” з 4,97%.

Слід зазначити, що в такій ситуації партія “Продовжуємо зміни” не отримає абсолютної більшості та повинна буде формувати коаліцію з іншими політичними силами.

Партію очолюють Кирил Пєтков та Асен Василєв – два колишніх міністри (економіки та фінансів) у перехідному уряді Стефана Янєва.

Явка виборців склала всього 38,70%.

Це вже третя в цьому році спроба громадян Болгарії обрати парламент, адже після виборів у квітні та липні жодна із партій не змогла створити коаліцію та сформувати уряд.

Водночас у першому турі дострокових виборів президента Болгарії лідирує чинний глава держави Румен Радев.

Згідно з опрацьованими Центрвиборчкомом протоколами, станом на 12:00 Радев набирає 49,45% голосів.

Його конкурентом у другому турі, що пройде 21 листопада, буде Анастас Герджиков – доктор філологічних наук, професор античної та середньовічної літератури.

Герджиков, якого підтримує партія ГЕРБ, набирає 22,41% голосів.

Загалом на посаду глави держави висувалися 23 кандидати.

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