Уряд розподілив понад 282 мільйони на компенсації за житло військовим-переселенцям

Фото пресцентру ГУР МОУ

Уряд розподілив 282,839 мільйонів гривень на компенсації за житло для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Відповідне рішення Кабмін ухвалив під час засідання в середу, 17 листопада.

Зазначені кошти вже цьогоріч будуть спрямовані у вигляді субвенцій до обласних бюджетів та міського бюджету Києва на виплату грошової компенсації за житло українським ветеранам-переселенцям, які перебувають на черзі за постановою КМУ №280.

“Ми дякуємо уряду за ухвалене надзвичайно важливе рішення – цього року ще 178 захисників України отримають компенсації на придбання житла. Свого часу вони стали на захист держави, ціною власного здоров’я боронили незалежність та суверенітет нашої країни, однак водночас втратили домівки, і зараз заслуговують підтримки від держави”, – каже міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна, яку цитує її пресслужба.

Також вона зазначила, що у цьому році компенсацію за житло отримає більша кількість захисників, ніж у кожному з попередніх.

Крім того, згідно з документом, 3 170,5 тис. грн будуть спрямовані на виплату грошової компенсації за належні житлові приміщення учасникам Революції Гідності, а також членам їхніх сімей.

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