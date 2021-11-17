Кабмін передав Держкіно під координацію уряду

Кабінет Міністрів передав Державне агентство України з питань кіно під координацію урядові.
Як передає “Новинарня“, про це йдеться у постанові Кабміну №1183.
Згідно з документом, Державне агентство з питань кіно є центральним органом виконавчої влади, його діяльність спрямовує уряд.
Протягом місяця Міністерство культури й інформаційної політики має внести пропозиції стосовно внесення змін до законодавчих актів.
Нагадаємо, 11 листопада Олександр Ткаченко написав заяву про відставку з посади міністра культури та інформаційної політики.
Серед причин звільнення урядовець назвав відокремлення Держкіно від МКІП і “характер обговорення і фінальна сума коштів” на сферу культури в проєкті держбюджету-2022.
Верховна Рада призначила Ткаченка на посаду міністра культури та інформаційної політики 4 червня 2020 року.
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