“Слугу народу” Артема Дмитрука виключають із фракції

Артем Дмитрук

Члени парламентської фракції “Слуга народу” вирішили виключити зі свого складу народного депутата Артема Дмитрука.

Відповідне рішення члени фракції ухвалили на засіданні в понеділок, повідомила речниця фракції “СН” Юлії Палійчук.

“На засіданні фракції “Слуга народу” прийнято рішення ініціювати процедуру виключення Артема Дмитрука зі свого складу”, – написала речниця.

Окрім того, “Слуги” вирішили ініціювати виключення зі складу комітетів Верховної Ради народних депутатів Людмили Буймістер та Артема Дмитрука, виключених із фракції “СН”.

“Ухвалено рішення ініціювати виключення зі складу відповідних Комітетів ВР народних депутатів, які були обрані від “Слуги народу” й виключені з фракції”, – зазначила вона.

Речниця уточнила, що Людмилу Буймістер пропонується виключити зі складу Комітету ВР з питань економічного розвитку, а Артема Дмитрука – з Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності.

Артем Дмитрук – народний депутат від фракції «Слуга народу», обраний на позачергових парламентських виборах 2019 року на окрузі №133 в Одеській області. Є членом Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності.

Зокрема, голосував проти відкликання Дмитра Разумкова з посади Голови Верховної Ради і проти призначення на цю посаду Руслана Стефанчука.

Нагадаємо, що в травні 2021 року Артем Дмитрук взяв участь у фільмі пропагандистського каналу “Шарій.нет” про події 2 травня 2014 року в Одесі.

Як відомо, 2 травня 2020 року Артем Дмитрук покладав квіти до одеського Будинку профспілок, а на 9 травня – брав участь в автопробігу, організованому Партією Шарія на честь Дня Перемоги.

На час подій 02.05.2014 Артемові Дмитруку був 21 рік. Він закінчив юридичний коледж Національного університету “Одеська юридична академія” (“Правознавство”). Керівник спортивного клубу, майстер спорту міжнародного класу з пауерліфтингу. Багаторазовий переможець і призер турнірів із пауерліфтингу, самбо, рукопашного бою, кросфіту та панкратіону. Має титули чемпіона України.

Був членом ГО “Ілля Муромець”, співзасновником ГО “Я одесит – мені не все одно”.

2019 року обраний до Верховної Ради від партії “Слуга народу” в мажоритарному окрузі №133 (Київський район м. Одеса). Член Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

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