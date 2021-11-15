Вінниччину відправили в “червону зону” карантину

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відправила з 18 листопада Вінницьку область у “червону” зону поширення коронавірусу. Це уже 19-й регіон, враховуючи столицю, який переходить у “червону” зону.
Про це в понеділок, 15 листопада, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
“Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 18 листопада 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки на території Вінницької області”, – написав він.
У “червоних” зонах поширення коронавірусу забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо.
Обмеження не діятимуть, якщо 100 % працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані.
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