Вінниччину відправили в “червону зону” карантину

Ілюстративне фото: карантин у Вінниці

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відправила з 18 листопада Вінницьку область у “червону” зону поширення коронавірусу. Це уже 19-й регіон, враховуючи столицю, який переходить у “червону” зону.

Про це в понеділок, 15 листопада, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

“Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 18 листопада 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки на території Вінницької області”, – написав він.

У “червоних” зонах поширення коронавірусу забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо.

Обмеження не діятимуть, якщо 100 % працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані.

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