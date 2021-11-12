Черкаська область перейшла у “червону” зону

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Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення встановити з 12 листопада червоний рівень епідемічної небезпеки на території Черкаської області.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов повідомив у телеграмі.

“Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 12 листопада 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки на території Черкаської області”, – йдеться у повідомленні.

Немчінов зауважив, що червоний рівень епіднебезпеки передбачає ряд обмежень, які запроваджуються в регіонах. Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо. Водночас обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників і відвідувачів закладів (заходів) вакциновані. Для повністю вакцинованих громадян також не діятимуть обмеження, встановлені для міжрегіонального транспортного сполучення.

За інформацією “Урядового порталу”, на засіданні комісії міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко поінформував, що в Черкаській області спостерігається перевищення ознак епіднебезпеки за двома показниками.

Зокрема, показник щодо кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженими та підозрілими випадками COVID-19 протягом останніх семи днів становить 63,8 – 63,9 на 100 тис. населення, а коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 перевищує встановлені 20% і становить 26,5-26,6%.

Станом на 11 листопада, до червоної зони епіднебезпеки віднесено Київ, Волинську, Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Запорізьку, Івано-Франківську, Київську, Луганську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Рівненську, Сумську, Херсонську, Хмельницьку, Чернігівську області.

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