Україна отримала 80 тонн боєприпасів від США

Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine/Facebook

Україна отримала від Сполучених Штатів Америки близько 80 тонн боєприпасів.

Про це в неділю, 14 листопада, повідомила пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

“Це було четверте постачання Сполученими Штатами в рамках додаткової безпекової допомоги в розмірі 60 мільйонів доларів США, яку президент Джо Байден направив до України в серпні, що демонструє відданість США успіху стабільної, демократичної та вільної України”, – йдеться в повідомленні ГШ в фейсбуці.

Генштаб поширив фото з вантажами з аеропорту “Бориспіль”.

Зазначається, що із 2014 року США надали Україні допомоги у сфері безпеки на понад 2,5 мільярда доларів.

Нагадаємо, 10 листопада міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і держсекретар США Ентоні Блінкен підписали оновлену Хартію про стратегічне партнерство.

Читайте також:

На Чорному морі закінчилися великі тренування ВМС України, флагмана 6-го флоту США та інших кораблів НАТО. ФОТО