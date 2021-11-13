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На Чорному морі закінчилися великі тренування ВМС України, флагмана 6-го флоту США та інших кораблів НАТО. ФОТО

13/11/2021 16:47

Українські Військово-Морські сили провели тренування типу PASSEX з кораблями ВМС США, Туреччини та Румунії.

Про це в суботу, 13 листопада, повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.

“В акваторії Чорного моря кораблі українських ВМС взяли участь у тренуваннях типу PASSEX з кораблями ВМС США, Республіки Туреччина та Румунії. Серед інших був задіяний флагман 6-го флоту США корабель управління “Mount Whitney”. Також було залучено авіацію американських ВМС – патрульний літак P-8 “Poseidon” та гелікоптер. Загалом в тренуванні взяли участь сім кораблів, два з яких від українських ВМС – патрульний катер “Слов’янськ” та середній десантний корабель “Юрій Олефіренко”, – ідеться в повідомленні.

Зазначено, що метою тренування було відпрацювання взаємодії у складі багатонаціональної тактичної групи відповідно до стандартів НАТО та підвищення рівню взаємосумісності з флотами Альянсу.

Фото: пресслужба ВМСУ

“Окрім того, подібні заходи дозволяють підтримувати безпеку в Чорному морі, вдосконалювати навченість екіпажів кораблів ВМС України та ВМС США для виконання спільних морських операцій”, – додали у флотській пресслужбі.

“Під час виконання тренування у визначеному районі було відпрацьовано елементи з тактичного маневрування, тренування з сигналовиробництва із використанням міжнародної системи сигналів, висвітлення морської обстановки в районах інтенсивного цивільного судноплавства, тренування зі зв’язку тощо”, – зазначила служба зв’язків з громадськістю Командування Військово-Морських сил ЗС України.

Фотогалерея від пресслужби ВМСУ (гортайте):

ВМСУ провели тренування типу PASSEX з кораблями ВМС США, Туреччини та Румунії - Mount Whitney ВМСУ провели тренування типу PASSEX з кораблями ВМС США, Туреччини та Румунії_1 ВМСУ провели тренування типу PASSEX з кораблями ВМС США, Туреччини та Румунії_2 ВМСУ провели тренування типу PASSEX з кораблями ВМС США, Туреччини та Румунії_3 ВМСУ провели тренування типу PASSEX з кораблями ВМС США, Туреччини та Румунії_5 ВМСУ провели тренування типу PASSEX з кораблями ВМС США, Туреччини та Румунії_6 ВМСУ провели тренування типу PASSEX з кораблями ВМС США, Туреччини та Румунії_7 ВМСУ провели тренування типу PASSEX з кораблями ВМС США, Туреччини та Румунії_8 ВМСУ провели тренування типу PASSEX з кораблями ВМС США, Туреччини та Румунії_9
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Як відомо, Росія назвала ці навчання “позаплановими навчаннями НАТО” та висловила своє обурення. Володимир Путін визнав, що в маневрах взяло участь “потужне корабельне угруповання”, а також стратегічна авіація.
Натомість глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав флагмана 6-го флоту США Mount Whitney  “додаткові 18 400 тонн дипломатії” та привітав його в Чорному морі.

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