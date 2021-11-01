У Чорне море вирушив флагман Шостого флоту ВМС США Mount Whitney

Флагман Шостого флоту ВМС США Mount Whitney прямує в Чорне море для проведення операцій із партнерами по НАТО.

Про це інформує пресслужба флоту у твіттері.

“Флагман Шостого флоту ВМС США Mount Whitney розпочав свій перехід у північному напрямку в Чорне море для проведення операцій із союзниками та партнерами по НАТО в регіоні”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 30 жовтня розпочав перехід у північному напрямку в Чорне море есмінець ВМС США USS Porter – також для виконання операцій із союзниками по НАТО.

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