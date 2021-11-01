У Чорне море вирушив флагман Шостого флоту ВМС США Mount Whitney

Флагман Шостого флоту ВМС США Mount Whitney прямує в Чорне море для проведення операцій із партнерами по НАТО.
Про це інформує пресслужба флоту у твіттері.
“Флагман Шостого флоту ВМС США Mount Whitney розпочав свій перехід у північному напрямку в Чорне море для проведення операцій із союзниками та партнерами по НАТО в регіоні”, – йдеться в повідомленні.
BREAKING: Sixth Fleet flagship #USSMountWhitney (LCC 20), with embarked SIXTHFLT and @STRIKFORNATO staff, began its northbound transit to the #BlackSea to operate with our @NATO allies & partners in the region! #PowerForPeace #StrongerTogether #WeAreNATO pic.twitter.com/TJkuf9VAxe
— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) November 1, 2021
Нагадаємо, 30 жовтня розпочав перехід у північному напрямку в Чорне море есмінець ВМС США USS Porter – також для виконання операцій із союзниками по НАТО.
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