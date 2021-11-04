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“Додаткові 18 400 тонн дипломатії”: Кулеба привітав флагман 6-го флоту США у Чорному морі

04/11/2021 21:12

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що присутність кораблів США і НАТО у Чорноморському регіоні сприятиме безпеці.

Про це він сказав у день прибуття у Чорне море флагмана 6-го флоту США USS  Mount Whitney в четвер, 4 листопада.

“Ласкаво просимо. Україна раніше закликала до посиленої присутності наших партнерів зі США і НАТО. Ми підтримуємо кроки у цьому напрямі та готові спільно працювати над зміцненням безпеки Чорноморського регіону. Додаткові 18,400 тонн дипломатії, безсумнівно, сприяють цій меті”, – написав Кулеба у твіттері.

Американський корабель USS Mount Whitney 4 листопада увійшов до вод Чорного моря. На кораблі здійснюють управління та керівництво діями Військово-морських сил США.

До того ж, він оснащений багатьма приладами радіотехнічної розвідки, спостереження за повітряною, надводною та підводною обстановкою.

Міноборони РФ заявило, що відстежує маневри корабля у Чорному морі.

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