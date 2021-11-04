“Додаткові 18 400 тонн дипломатії”: Кулеба привітав флагман 6-го флоту США у Чорному морі

Флагман Шостого флоту ВМС США Mount Whitney

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що присутність кораблів США і НАТО у Чорноморському регіоні сприятиме безпеці.

Про це він сказав у день прибуття у Чорне море флагмана 6-го флоту США USS Mount Whitney в четвер, 4 листопада.

“Ласкаво просимо. Україна раніше закликала до посиленої присутності наших партнерів зі США і НАТО. Ми підтримуємо кроки у цьому напрямі та готові спільно працювати над зміцненням безпеки Чорноморського регіону. Додаткові 18,400 тонн дипломатії, безсумнівно, сприяють цій меті”, – написав Кулеба у твіттері.

Welcome, #USSMountWhitney. Ukraine has been calling for and strongly supports enhanced presence of our U.S. and NATO partners in the region. We are ready to work together on strengthening the Black Sea security. Additional 18,400 tons of diplomacy are surely helpful to this aim. https://t.co/XHrsvhfQPC — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 4, 2021

Американський корабель USS Mount Whitney 4 листопада увійшов до вод Чорного моря. На кораблі здійснюють управління та керівництво діями Військово-морських сил США.

До того ж, він оснащений багатьма приладами радіотехнічної розвідки, спостереження за повітряною, надводною та підводною обстановкою.

Міноборони РФ заявило, що відстежує маневри корабля у Чорному морі.

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