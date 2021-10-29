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Україна і Грузія прийняли спільну заяву щодо безпекової ситуації в Чорноморському регіоні

29/10/2021 16:17

Парламентарі України та Грузії прийняли спільну Заяву щодо безпекової ситуації в Чорноморському регіоні за результатами спільного засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО (UNIC) та Міжпарламентської ради НАТО-Грузія (GNIC).

Як інформує пресслужба Апарату Верховної Ради України, у спільній заяві парламентарі двох країн наголосили на наявності значних викликів в Чорноморському регіоні, які потребують скоординованих дій на регіональному рівні обох країн.

Вони відзначили, що Чорне море має всі можливості бути морем миру та розвитку, що розширить економічні і торговельні можливості, а також можливості розвитку для країн регіону.

Чорноморські транзитні маршрути мають великий потенціал для диверсифікації енергетичних і транспортних маршрутів, що прямують до Європи, і, отже, зниження енергетичної залежності Європи від Росії.

Українські та грузинські парламентарі погодилися, що, через агресивну поведінку Росії по відношенню до її безпосередніх сусідів і тривалі порушення міжнародного права та міжнародних зобов’язань, Росія є основним дестабілізуючим фактором у Чорноморському регіоні.

Водночас актуальним залишається питання про невизнання депутатів Державної Думи обраних на окупованих територіях як офіційних представників РФ, та накладання на них персональних санкцій.

Рішучим кроком для забезпечення безпеки і стабільності в Європі буде розглянути можливість щодо розширення військової присутності країн-членів НАТО на території України з метою забезпечення безпеки недоторканості і суверенітету української території в умовах посилення агресивної риторики Кремля та нарощування угруповання збройних сил Росії у безпосередній близькості до державного кордону України.

Найголовнішим питанням, яке потребує переконливої підтримки країн-членів НАТО та яке найбільш ефективно здатне забезпечити безпеку і стабільність в регіоні, залишається питання підтримки євроатлантичного курсу України в частині що стосується надання Плану дій щодо членства в НАТО та видимої перспективи вступу до лав Альянсу.

Парламентарії закликали Північноатлантичний альянс продовжувати посилювати свою присутність у Чорноморському регіоні та поглиблювати свою практичну участь, що стане передумовою створення безпечного та стабільного Чорноморського регіону, а отже – розширення євроатлантичної безпеки.

Парламентарії також висловили сподівання, що, беручи до уваги важливість безпечного та стабільного Чорноморського регіону для ширшої євроатлантичної безпеки, Альянс має розглянути можливість розробки всеосяжної чорноморської стратегії, яка б чітко виражала інтереси НАТО в регіоні та визначала кроки до підвищення його безпеки.

Політики відзначили, що найкращою можливістю відобразити бачення Альянсу щодо Чорноморського регіону буде нова Стратегічна концепція НАТО, яку планується до прийняття на майбутньому саміті НАТО у 2022 році.

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