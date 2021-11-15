Біля лінії розмежування на Луганщині СБУ виявила схованку із 40 кг тротилу

Фото: пресцентр ОПУ

СБУ звітує, що виявила поблизу лінії розмежування підземний схрон диверсійної групи бойовиків і вилучила майже 40 кг тротилу.

Про це пресцентр СБ повідомив у понеділок, 15 листопада.

Серед вилученого – артснаряди і протитанкові міни загальною вагою майже 40 кг тротилу.

“Тайник виявили на території Щастинського району в 5 км від лінії розмежування. За попередніми даними, сховище бойовики обладнали у 2014 році для обстрілу позицій українських військ та вчинення диверсій на об’єктах енергетики і водопостачання регіону”, – йдеться в пресрелізі.

Під час огляду схрону правоохоронці вилучили: понад 70 артилерійських снарядів калібру 30 мм; 5 протитанкових мін ТМ-62; 10 гранат Ф-1 та РГН; димову шашку.

Наразі тривають оперативні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

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