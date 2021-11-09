СБУ на Луганщині затримала торговця вибухівкою й виявила схрон боєприпасів. ФОТО

У Луганській області під час спецоперації співробітники Служби безпеки України затримали кримінальника на спробі збуту вибухівки та бойових гранат.

Як інформує пресцентр ООС у вівторок, 9 листопада, під час проведення слідчо-оперативних дій правоохоронці виявили у зловмисника понад пів кілограма тротилу, чотири гранати РГД-5 та Ф-1 та засіб ініціювання вибуху.

“Встановлено, що мешканець Станиці Луганської, який раніше був засуджений за вчинення тяжкого злочину, намагався налагодити канал нелегального збуту засобів ураження. Своїх клієнтів він підшукував через особисті зв’язки у кримінальних колах”, – ідеться в повідомленні.

Крім того, на Луганщині виявлено схрон із арсеналом боєприпасів учасників незаконних збройних формувань так званої “ЛНР”.

Серед вилученого – понад 60 артилерійських снарядів калібром 30 мм і майже 1700 набоїв до стрілецької зброї. Схованка була облаштована в районі насосної станції на березі річки Сіверський Донець.

За викритими фактами тривають невідкладні заходи для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності винних осіб.

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