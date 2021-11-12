У Харкові оголосили підозру водієві, що збив дітей на переході

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У Харкові водієві Дмитру Лисенку, який у стані наркотичного сп’яніння наїхав на двох дітей, повідомили про підозру.

Про це в п’ятницю, 12 листопада, інформує пресслужба офісу генпрокурора.

“34-річному чоловіку повідомлено про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом в стані сп’яніння”, – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, 11 листопада водій під час перетину перехрестя проспекту Науки та вулиці Тобольської у Харкові порушив правила безпеки дорожнього руху.

Він проїхав на червоний сигнал світлофора та здійснив наїзд на 13-річних хлопчика та дівчинку, які рухалися по регульованому пішохідному переходу на зелений для них сигнал світлофора.

Медичним висновком встановлено, що чоловік під час дорожньо-транспортної пригоди перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Як інформувала “Новинарня“, 11 листопада в Харкові Микола Лисенко на Toyota Land Cruiser збив двох дітей, які переходили дорогу на зелене світло по “зебрі” пішохідного переходу.

У 2020 році він розшукувався правоохоронцями за крадіжку. Під час розслідування спливли “справи” Лисенка з наркотиками.

5 травня 2021 року Дзержинський районний суд Харкова засудив Дмитра Лисенка до трьох років позбавлення волі з випробувальним строком на один рік.

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