У Харкові – друга смертельна ДТП з Infiniti

На проспекті Гагаріна у Харкові вдруге за тиждень сталася смертельна ДТП– автомобіль Infiniti збив насмерть пішохода.
Про ДТП повідомили увечері у четвер, 28 жовтня, низка харківських ЗМІ та телеграм-каналів.
Відомо, що дівчина на Infiniti збила жінку, яка переходила дорогу, а та від удару відлетіла під колеса Ланоса, водій якого не встиг зреагувати та переїхав тіло.
Зазначається, що аварія сталася за 100 метрів від резонансного ДТП з іншою “Інфініті” декілька днів тому.
Загиблій жінці близько 70 років. Водій на місці, працює слідчо-оперативна група.
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