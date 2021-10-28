У Харкові – друга смертельна ДТП з Infiniti

На місці ДТП, фото з телеграм-каналів

На проспекті Гагаріна у Харкові вдруге за тиждень сталася смертельна ДТП– автомобіль Infiniti збив насмерть пішохода.

Про ДТП повідомили увечері у четвер, 28 жовтня, низка харківських ЗМІ та телеграм-каналів.

Відомо, що дівчина на Infiniti збила жінку, яка переходила дорогу, а та від удару відлетіла під колеса Ланоса, водій якого не встиг зреагувати та переїхав тіло.

Зазначається, що аварія сталася за 100 метрів від резонансного ДТП з іншою “Інфініті” декілька днів тому.

Загиблій жінці близько 70 років. Водій на місці, працює слідчо-оперативна група.

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