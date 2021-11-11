Україна депортувала в Азербайджан кримінального авторитета зі санкційного списку РНБО. ВІДЕО

Україна примусово повернула до країни походження – Азербайджану – кримінального авторитета, який раніше потрапив під санкції Ради національної безпеки і оборони.

Про це інформує пресслужба департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

“33-річний громадянин Азербайджанської Республіки потрапив під санкції, запроваджені до суб’єктів підвищеного злочинного впливу рішенням Ради Національної безпеки та оборони України, у зв’язку з чим його було примусово повернуто до країни походження та на три роки заборонений в’їзд на територію країни. Чоловік входить до родинного оточення одного із “злодіїв в законі”, – йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що цей чоловік, маючи зв’язки у кримінальному середовищі, контролював діяльність етнічних злочинних груп, що “спеціалізувалися” на майнових злочинах, зокрема – вимаганнях.

Зазначається, що на початку листопада попри заборону кримінальний авторитет незаконно потрапив до України, і, як тільки про цей факт стало відомо співробітникам управління стратегічних розслідувань у місті Києві Нацполіції, вони встановили його місце знаходження та провели заходи для його примусового повернення.

10 листопада поліцейські разом із державною міграційною службою примусово повернули злочинця до Азербайджанської Республіки.

Нагадаємо, у травні в Україні скасували дозвільні документи на проживання 27 кримінальним авторитетам із санкційного списку РНБО, ще десятьох примусово повернули в країни їхнього походження.

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