РНБО запровадила санкції щодо осіб, причетних до відкриття представництва Нікарагуа в Криму

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Рада національної безпеки і оборони України затвердила нові санкції проти осіб, пов’язаних з відкриттям так званого представництва Нікарагуа в окупованому Криму.

Про це за підсумками засідання Радбезу у середу, 10 листопада, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

“Наступне питання – питання застосування персональних санкцій щодо тих людей, які відкрили представництво Нікарагуа в Криму. Це вісім фізичних осіб – чотири громадяни Нікарагуа і чотири громадяни Російської Федерації”, – сказав Данілов.

Крім того, ухвалено рішення про санкції проти трьох літаків, які на сьогодні експлуатуються у США.

Секретар РНБО додав, що літак нардепа Віктора Медведчука з першого дня санкцій перебуває в аеропорту та нікуди не вилітав.

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