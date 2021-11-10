РНБО запровадила санкції щодо осіб, причетних до відкриття представництва Нікарагуа в Криму

Рада національної безпеки і оборони України затвердила нові санкції проти осіб, пов’язаних з відкриттям так званого представництва Нікарагуа в окупованому Криму.
Про це за підсумками засідання Радбезу у середу, 10 листопада, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.
“Наступне питання – питання застосування персональних санкцій щодо тих людей, які відкрили представництво Нікарагуа в Криму. Це вісім фізичних осіб – чотири громадяни Нікарагуа і чотири громадяни Російської Федерації”, – сказав Данілов.
Крім того, ухвалено рішення про санкції проти трьох літаків, які на сьогодні експлуатуються у США.
Секретар РНБО додав, що літак нардепа Віктора Медведчука з першого дня санкцій перебуває в аеропорту та нікуди не вилітав.
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