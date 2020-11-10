Україна вводить санкції проти Нікарагуа за відкриття консульства в Криму

Під час відкриття консульства Нікарагуа в Криму. Фото: РИА-Новости

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку з відкриттям “першої іноземної консульської установи” в окупованому Криму – представництва Нікарагуа.

Про це йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства у вівторок, 10 листопада.

“Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з незаконним та непогодженим візитом посла Нікарагуа в РФ Альби Асусени Торрес до Автономної Республіки Крим, Україна, для вручення так званому “почесному консулу Нікарагуа в РФ з резиденцією в Сімферополі” Олегу Бєлавєнцеву консульського патенту” – йдеться у заяві.

В МЗС наголосили, що такі дії є порушенням законодавства України і міжнародного права, зокрема резолюцій Генасамблеї ООН.

“Ця дія вважається нашою державою нікчемною і розглядається як відверто недружній крок з боку Нікарагуа щодо України, який сприяє агресії Російської Федерації та її спробі анексії невід’ємної частини території України, якими є Автономна Республіка Крим та місто Севастополь” – йдеться у заяві МЗС.

При цьому відомство нагадує, що неодноразово попереджало нікарагуанську сторону про неприпустимість дій, які порушують суверенітет і територіальну цілісність України.

“Українська сторона розпочала процес застосування санкційних заходів відповідно до законодавства і вживатиме у подальшому усі необхідні дії, передбачені законами України і нормами міжнародного права, для захисту суверенітету і територіальної цілісності нашої держави” – заявили в МЗС.

Окупанти в Криму раніше анонсували відкриття “першої іноземної консульської установи” – представництва Нікарагуа.

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