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Сейм Латвії остаточно заборонив використання георгіївської стрічки у країні. Поправки до Закону про безпеку громадських розваг та святкових заходів та Закону про мітинги, ходи та пікети, що забороняють використання георгіївських стрічок на громадських заходах, ухвалили у третьому читанні.

Таке рішення підтримали 46 депутатів латвійського парламенту, проти виступили 30 політиків, передає видання Delfi.

Поправки додадуть до вже чинного закону про заборону використання прапорів колишнього СРСР та нацистської Німеччини, герби та гімни тоталітарних режимів, нацистську свастику, відзнаки СС та радянські символи серпа та молота з п’ятикутною зіркою на масових заходах.

Використання цих символів, включаючи георгіївські стрічки, дозволяється, якщо метою їх використання не є прославлення тоталітарних режимів або виправдання вчинення кримінальних злочинів, або якщо вони використовуються в освітніх, наукових чи мистецьких цілях.

Довідково:

Україна ввела заборону на використання георгіївських стрічок у 2017 році. За використання георгіївських стрічок передбачено штраф у розмірі від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі повторного правопорушення – штраф від 150 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Георгіївська стрічка стала символом розпочатої російською владою пропаганди перемоги СРСР у Другій світовій війні. У межах своєї інформаційної політики Москва намагається перекласти перемогу над нацистами на себе, нівелюючи вирішальний внесок інших радянських республік.

З початком окупації Криму та російської агресії на Донбасі цей символ використовують прихильники нинішньої політики Росії, зокрема й бойовики Донбасу, які агітують за “русский мир”.

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