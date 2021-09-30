Сейм Латвії підтримав заборону георгіївської стрічки на публічних заходах

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Сейм Латвії підтримав у другому читанні поправки до законодавства, що передбачають заборону на використання георгіївських стрічок під час святкових заходів, зборів та акцій.
Про це в четвер, 30 вересня, інформує сайт Delfi.
У другому читанні затверджені зміни до закону “Про безпеку публічних розважальних і святкових заходів” і до закону “Про збори, ходи і пікети”.
Голова комісії Сейму з прав людини Артусс Кайміньш наголосив, що до цих законопроєктів не було подано в другому читанні жодної поправки, і це дозволяє припустити, що заборона буде затверджена і в остаточному третьому читанні.
Кайміньш зазначає, що відбулися зміни настроїв у суспільстві. Наприклад, торік у першому читанні з цього питання були бурхливі дебати в парламенті.
Автором ідеї ввести таку заборону є парламентська фракція Національного об’єднання.
Кайміньш раніше пояснив, що, беручи до уваги агресію Росії в Україні і її тоталітарну ідеологію щодо республік колишнього СРСР, у Латвії є всі підстави бачити достатню загрозу своїй демократичній системі і безпеки.
“Заборона георгіївської стрічки обмежила б такі прояви ідеології. Ми повинні показати нашу позицію проти використання цих стрічок на публічних заходах”, – сказав Кайміньш.
Нині у Латвії заборонене використання прапорів, гербів і гімнів колишнього СРСР, його республік і нацистської Німеччини, нацистських свастик, знаків СС і радянської символіки під час публічних заходів, за винятком випадків, коли мета їх використання не пов’язана з прославлянням тоталітарних режимів або виправданням скоєних кримінальних злочинів.
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