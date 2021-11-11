Перевір себе: оприлюднили текст радіодиктанту національної єдності “Слідом за пам’яттю”

Юрій Андрухович

На сайті “Українського радіо” об 11:00 в четвер, 11 листопада, опублікували текст радіодиктанту національної єдності-2021 під назвою “Слідом за пам’яттю”.

Як інформувала “Новинарня“, 9 листопада у прямому ефірі “UA: Перший” радіодиктант прочитав письменник Юрій Андрухович. Він також є його автором.

Повний текст радіодиктанту національної єдності:

Слідом за пам’яттю

Парк! Як добре, що він у нас був. І не просто був, а буяв, дихав, заманював – такий величезний, розкинутий на незліченних гектарах, невимірний. Кожен із нас, молодших і старших, приходив до нього трохи не з побожним онімінням і завжди відкривав щось таке, що хоча б на пів життя залишиться спомином. Наш парк перевершував будь-який інший, він був чудесним лісом. Він існував поза часом і в позачасі тривав.

Покинутий десь на галявині псевдокитайський павільйон, застиглий танок гіпсових німф довкола рясно порослого асфоделями пагорба, заґратований і напівзавалений каменями лаз у розбійничу печеру… Я міг би тягнути й далі цей перелік моїх тодішніх дивовиж. І всі вони трапилися протягом одного-єдиного літа! Бо кожне моє, як і моїх ровесників, літо минало – ні, пролітало, проносилося! – в парку, в його іноді аж до грудей високій траві.

Хоч найважливіша була осінь. Ви її любите? Якщо ви незлюбили осінь, то вам у дитинстві не пощастило з парком. Таким, як мій, що спершу заливав усього себе червоною й жовтою барвами в цілковитій невичерпності їхніх напівтонів, а відтак поступово скидав ту червінь і жовтину, до решти, дощенту оголюючись на зиму. Тоді-то й наставала пора особливої чуйності: млистими передсвітанковими годинами до парку починали заходити невеликі групи мисливців.









Нагадаємо, текст радіодиктанту-2021 стане початком майбутньої книги Андруховича.

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