Текст радіодиктанту-2021 стане початком нової книги Андруховича

Юрій Андрухович

Текст радіодиктанту-2021 під назвою “Слідом за пам’яттю”, який написав і надиктував письменник Юрій Андрухович, стане початком його майбутньої книги.

Про це сам Андрухович заявив у вівторок, 9 листопада.

“Я навіть оголосив, що це буде роман. Можливо, це буде збірка оповідань. В будь-якому разі мені залишається написати решту. Перші 199 слів у мене вже є. Це була тривала робота. Це був процес у тому сенсі, що тут не знаю, яка вже версія, може 25-та чи 35-та. Тому що десь із місяць тому народилася перша, а потім це постійно виправлялося, змінювалося. Згодом мені довелося задовільнити деякі побажання організаторів у плані нарощування складності, тобто мої попередні версії здалися не такими складними”, – сказав Андрухович, якого цитує “Укрінформ”.

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