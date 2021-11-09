Радіодиктант національної єдності писали на всіх шести континентах

У День української писемності та мови в Україні та за її межами написали 21-й диктант національної єдності.
Зі слів організаторів, на всіх платформах “UA: Перший” до диктанту долучилися близько 60 тисяч охочих, його писали на всіх 6 континентах, зокрема й учасники полярної експедиції на станції “Академік Вернадський” в Антарктиді, передає “Укрінформ”.
У читальній залі Національної бібліотеки імені Вернадського диктант писали, зокрема, голова Офісу Ради Європи в Україні Стен Ньорлов, посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, колишній міністр культури Євген Нищук, народний депутат Євгенія Кравчук.
“Цей день для мене дуже важливий. Я вивчаю українську мову другий рік. Це для мене потрібно професійно. Але це також знак поваги до України і українців. І я дуже допитливий, а мова – це вікно до серця людей”, – підкреслив Маасікас.
Максим Рильський говорив, що мова — втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова. Сьогодні на щорічному радіодиктанті мав нагоду насолодитися багатством української мови, яку дійсно необхідно плекати як «парость виноградної лози».
(а власне результати диктанту – жах :)) pic.twitter.com/MmyCzKs3Xd
— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) November 9, 2021
За кордоном диктант писали у посольствах та українських громадах у різних країнах, зокрема в Лівані, Арабських Еміратах, Туреччині.
“У нас тут дуже тісно, повний аншлаг, тому що разом з нами пишуть диктант посольство України в Лівані, громада українців Лівану, клуб українських вишів Лівану. І найголовніше, що ми пишемо у дуже цікавому місці, в Біблосі – столиці Фінікії, де зародився фінікійський алфавіт, від якого пішов і наш, український алфавіт”, – зазначив посол України в Лівані Ігор Осташ.
Текст радіодиктанту-2021 під назвою “Слідом за пам’яттю” написав і надиктував відомий письменник Юрій Андрухович.
“Це передусім особисте професійне випробування. Це надзвичайно цікаве, оригінальне завдання – створити такий текст і тим більше прочитати його наживо, в прямому етері. Я сам надзвичайно хвилююся. Я не знаю, яким буде результат, наскільки мій диктант сподобається учасникам. Але сподіваюся, що він прозвучить!” – сказав Андрухович.
Він зізнався, що школярем ставився до диктантів по-всякому, але переважно любив їх писати, тому що «як людині письма» йому це було цікаво, хоч жодного разу не отримував відмінної оцінки.
“Зрештою, якби не я був автором цього диктанту сьогоднішнього, я б теж не отримав за нього відмінної оцінки”, – зауважив письменник.
Час для надсилання готового тексту — астрономічна доба. Текст всеукраїнського диктанту оприлюднять на сайті “Українського радіо” 11 листопада об 11:00.
Паперового листа потрібно надіслати за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001. Важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше 10 листопада.
Онлайн свою роботу можна надіслати на скриньку rd@ukr.radio. Після оприлюднення диктанту електронні листи не прийматимуть.
Для зручності організатори підготували електронну форму для отримання робіт, щоб можна було надіслати диктант за допомогою будь-якого гаджета. Її оприлюднять на сайті ukr.radio 9 листопада.
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