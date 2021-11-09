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Радіодиктант національної єдності писали на всіх шести континентах

09/11/2021 13:27

У День української писемності та мови в Україні та за її межами написали 21-й диктант національної єдності.

Зі слів організаторів, на всіх платформах “UA: Перший” до диктанту долучилися близько 60 тисяч охочих, його писали на всіх 6 континентах, зокрема й учасники полярної експедиції на станції “Академік Вернадський” в Антарктиді, передає “Укрінформ”.

У читальній залі Національної бібліотеки імені Вернадського диктант писали, зокрема, голова Офісу Ради Європи в Україні Стен Ньорлов, посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, колишній міністр культури Євген Нищук, народний депутат Євгенія Кравчук.

“Цей день для мене дуже важливий. Я вивчаю українську мову другий рік. Це для мене потрібно професійно. Але це також знак поваги до України і українців. І я дуже допитливий, а мова – це вікно до серця людей”, – підкреслив Маасікас.

За кордоном диктант писали у посольствах та українських громадах у різних країнах, зокрема в Лівані, Арабських Еміратах, Туреччині.

“У нас тут дуже тісно, повний аншлаг, тому що разом з нами пишуть диктант посольство України в Лівані, громада українців Лівану, клуб українських вишів Лівану. І найголовніше, що ми пишемо у дуже цікавому місці, в Біблосі – столиці Фінікії, де зародився фінікійський алфавіт, від якого пішов і наш, український алфавіт”, – зазначив посол України в Лівані Ігор Осташ.

Текст радіодиктанту-2021 під назвою “Слідом за пам’яттю” написав і надиктував відомий письменник Юрій Андрухович.

“Це передусім особисте професійне випробування. Це надзвичайно цікаве, оригінальне завдання – створити такий текст і тим більше прочитати його наживо, в прямому етері. Я сам надзвичайно хвилююся. Я не знаю, яким буде результат, наскільки мій диктант сподобається учасникам. Але сподіваюся, що він прозвучить!” – сказав Андрухович.

Він зізнався, що школярем ставився до диктантів по-всякому, але переважно любив їх писати, тому що «як людині письма» йому це було цікаво, хоч жодного разу не отримував відмінної оцінки.

“Зрештою, якби не я був автором цього диктанту сьогоднішнього, я б теж не отримав за нього відмінної оцінки”, – зауважив письменник.

Час для надсилання готового тексту — астрономічна доба. Текст всеукраїнського диктанту оприлюднять на сайті “Українського радіо” 11 листопада об 11:00.

Паперового листа потрібно надіслати за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001. Важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше 10 листопада.

Онлайн свою роботу можна надіслати на скриньку rd@ukr.radio. Після оприлюднення диктанту електронні листи не прийматимуть.

Для зручності організатори підготували електронну форму для отримання робіт, щоб можна було надіслати диктант за допомогою будь-якого гаджета. Її оприлюднять на сайті ukr.radio 9 листопада.

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