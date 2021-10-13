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Стало відомо, хто буде автором і читцем Радіодиктанту національної єдності

13/10/2021 14:51

Цьогорічний Радіодиктант національної єдності прочитає письменник Юрій Андрухович, який також стане його автором.

За словами члена правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Дмитра Хоркіна, саме Юрія Андруховича радіослухачі радили обрати автором та читцем радіодиктанту, тему якого оголосять найближчим часом, передає “Читомо”.

Науковою консультанткою проєкту вдруге стала професорка кафедри української мови Києво-Могилянської академії і провідна наукова співробітниця Інституту української мови НАН України Лариса Масенко.

На початку листопада Українське радіо проведе пресконференцію, де розкажуть деталі та особливості цьогорічного радіодиктанту, також гостем ефіру стане Юрій Андрухович.

“Це не перевірка знань, ми нікого не хочемо карати і робити зауваження. Ми хочемо спонукати звернути увагу на українську мову. У хабі Українського радіо упродовж тижня перед акцією проходитимуть обговорення мовних питань. Ми зачепимо питання і політичного характеру: закон про мову, мовні квоти”, – наголосив Дмитро Хоркін.

Він зазначив, що “Суспільне” запросить писати радіодиктант президента України, народних депутатів, міністрів, прем’єр-міністра, діячів культури та інших.

Радіодиктант відбудеться 9 листопада з 10:00 до 11:00. Його транслюватимуть наживо:

  • «Українське радіо», Радіо Культура;
  • телеканали UA: Перший, UA: Культура;
  • ютуб-канал і фейсбук-сторінки UA: Першого, фейсбук-сторінки Суспільного мовлення та регіональних філій Суспільного.

Радіодиктант національної єдності — щорічна подія, яку ініціювало і проводить Українське радіо до Дня української писемності та мови. Перший радіодиктант відбувся у 2000 році. Наразі подія стала наймасштабнішим регулярним флешмобом з популяризації української мови та грамотності.
Як відомо, автором торішнього радіодиктанту став письменник і видавець Іван Малкович, який присвятив його викликам книжкової ери.

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