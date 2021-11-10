“Дурість чи елемент гібридної війни?” Італійський журнал видав статтю про “нацизм в Україні”, змішавши в одну купу “ДНР” і “Азов”

Фото: ФБ Oles Horodetskyy

Олесь Городецький

голова “Християнського товариства українців в Італії”

Брудна атака проти України італійського журналу “Еспрессо”.

Українців знову малюють нацистами: дурість автора чи елемент гібридної війни Росії?

(FB)

У свіжому італійському тижневику “L’Espresso”, що має тираж більше 250 тисяч друкованих копій та досить відвідувану електронну версію за підпискою, опублікований матеріал на десяти сторінках, включно з першою, під назвою “Нацисти між нами”.

Стаття присвячена нещодавнім обшукам та арештам, котрі провели італійські правоохоронці щодо членів італійської організації “L’ Ordine di Hagal”. Згідно з повідомленнями прокуратури, організація займала чітку нацистську, антисемітську та ксенофобську позицію, а при обшуках було знайдено різну символіку третього рейху та інше подібне ідеологічне сміття.

Здавалося б, чудова новина. Розкрили групу з декількох ідіотів, симпатиків нацизму. Якби не одне але: затримали декількох італійських неадекватів, а звинувачують у нацизмі… Україну і українців!

Звинувачують, вже традиційно, без жодного доказу!

В статті йдеться про спілкування між членами групи в мережі VK (російська мережа, заборонена в Україні) і навіть є фото члена групи у формі терориста “ДНР” з прапором “Новоросії”.

А звинувачують Україну і “Азов”, при цьому не даючи жодного факту контактів підозрюваних італійців із цим батальйоном.

З першої сторінки журнал читач дізнається, що італійські нацисти “вишколюються (проходять вишкіл) в Україні”! Фактів таких вишколів у статті, звісно, немає. Тобто це відверта брехня.

Фото з нашивкою “Новоросії” і приклад Андреа Палмері, неофашиста з “Форца нова”, італійського найманця в “ДНР”, доводять протилежне: нацисти та фашисти тренуються в російських терористичних військах, вбиваючи українців, в тому числі бійців батальйону “Азов”.

Проте, автор статті, Ліріо Аббате, такими дрібничками не переймається, йому факти не потрібні.

Але повернемося до статті.

Чого варті ось ці цитати: “Деякі з них (члени італійської групи) встановили контакти та союзні стосунки з групами найбільших українських інтегралістів з яскравою неонацистською спрямованістю, про яких міжнародна громадська думка більше довідалася у 2014 році, внаслідок громадянської війни, що вибухнула в регіоні Донбасу.

Між ними найбільш відомим є батальйон “Азов”, парамілітарна структура, народжена під час Майдану і пізніше включена до НГУ, знана через те, що вона сформована з добровольців з цілого континенту та крайніх правих активістів.

Батальйон включає в себе членів “Правого сектору” та неонацистської формації “Патріот України”, яка ідеологічно орієнтується на створення “нового порядку”, заснованого на зверхності білої раси…

Також із символічної точки зору “Азов” покликається до нацистської іконографії, прийнявши (як символ) руну “Wolfsangel”, що німецькою означає “зуб вовка”, в минулому символ другої танкової дивізії SS “das Reich” (…) як і “чорне сонце” езотеричний компонент нацизму (…) Тобто такий самий набір, як у багажнику підслідних – готових, озброєних та спорядкованих.

Батальйон “Азов”, через свої виражені неонацистські характеристики став місцем зустрічі міжнародної спільноти крайньо правих і власне через ці задекларовані позиції супремації раси і антисемітизму у США 40 конгресменів вимагали у Держдепу визнати його іноземною терористичною організацією”…

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Де хоча б один факт контактів італійських неофашистів з українцями? Нема жодного. Про курси в Польщі є. Так до чого тут Україна?

“Одним із контактів між українцями та італійськими націонал-соціалістами є Джанп’єро Теста. З розслідування відомо, що він разом з Амендолою є експертами зі зброї й обоє пройшли спеціальні курси, отримавши дипломи в Польщі, в Європейській безпековій академії, де тренуються армійські спецназівці”.

Великим підзаголовком вказано, що “члени угрупування перебувають у контакті з українськими фашистськими міліціями на Донбасі“.

Хто такі “українські фашистські міліції на Донбасі”? Офіційні державні військові підрозділи?

Для ілюстрації матеріалу про італійських неонацистів використано 5 великих фото з акцій “Азову”! Це як? Чому?

Огидно читати у провідному виданні Італії цю відверту брехню. На жаль, це не вперше. “Еспрессо” неодноразово публікувало фейки та наклепи про “справу Марківа“, дозволяло собі расистські вислови на адресу української громади в Італії.

Звісно, принцип свободи слова повинен забезпечувати висловлювання різних точок зору. Але ж коли під виглядом “точки зору” публікується відверта брехня?..

Ця публікація немає нічого спільного з фактами, реальністю чи журналістським матеріалом. Це – свідома інформаційна атака проти України. Потрібно реагувати.

Українська держава через своє дипломатичне представництво в Римі, враховуючи великий негативний антиукраїнський резонанс публікації, мала б звернутися:

до компетентної прокуратури, що проводила розслідування у справі італійських неонацистів – з проханням надати конкретні факти, що підтверджують контакти підслідних осіб із громадянами України, представниками ЗСУ чи НГУ, факти вишколів на території України. Адже якщо справді є хоч один доказ співпраці італійських неонацистів з громадянами України чи якихось таборів в Україні, то такі факти мали б бути ретельно розслідувані, а винні покарані. Бо українці не нацисти, а сам нацизм в Україні заборонений та карається законом;

до редакції журналу “Еспрессо” – з проханням надати факти, на основі яких автор статті дозволив собі антиукраїнські звинувачення.

Якщо фактів не буде надано – вимагати опублікувати на правах офіційної відповіді-репліки лист посольства зі спростуванням неправдивих тез статті щодо України, щоб не дезінформувати італійських читачів тижневика.

Дивно, що після виходу цього матеріалу жоден італійський журналіст чи видання не обурилися цією відвертою неправдою та маніпуляцією. Мабуть, тому, що про Україну нічого не знають, а теза: “українці – нацисти”, яку постійно просувають кремлівські пропагандисти, вже стала в Італії “майже правдивою”?..

Звісно, що ця інформаційна провокація заслуговує на судовий позов. Ми могли б його подати. Залишається знайти кошти на оплату послуг адвоката.

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