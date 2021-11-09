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“Думай-те”: Разумков у Раді зібрав своє об’єднання і застеріг Зеленського від позбавлення його мандату

09/11/2021 13:40

Колишній Голова Верховної Ради Дмитро Разумков оприлюднив перелік народних депутатів, які увійдуть до створеного ним міжфракційного об’єднання під назвою “Розумна політика”, пообіцяв боротися за свій мандат і порадив президенту Володимиру Зеленському “думати”, що робить.

Попередньо в об’єднання Разумкова, окрім нього самого, погодилися увійти 21 нардеп від “Слуги народу”, двоє представників “Батьківщини” й одна позафракційна.

Про це свідчить список, який ексспікер опублікував у своєму телеграм-каналі.

“Протягом останніх трьох днів у засобах масової інформації з’явилося багато конспірології щодо створення в Парламенті міжфракційного депутатського об’єднання «Розумна політика». Будь-яка політика має бути відкритою та чесною і базуватися саме на цих принципах. Тому, щоб зняти будь-які маніпуляції, публікую лист про створення МФО та перелік депутатів, що увійшли до складу об’єднання”, – написав Разумков.

Як свідчить оприлюднений ним перелік, в об’єднання увійдуть: від “Слуги народу” – Володимир Козак, Василь Мокан, Роман Соха, Неллі Яковлєва, Оксана Дмитрієва, Валерій Божик, Дмитро Микиша, Артем Дмитрук, Ольга Саладуха, Олександр Бакумов, Олег Воронько, Ольга Коваль, Дарія Володіна, Роман Бабій, Михайло Новіков, Аліна Загоруйко, Костянтин Касай, Дмитро Гурін, Михайло Крячко, Євген Петруняк, Іван Юнаков та від фракції ВО “Батьківщина” – Андрій Ніколаєнко і Володимир Кабаченко.

Окрім того, до МФО долучилася нещодавно виключена з “СН” і наразі позафракційна Людмила Буймістер.

 

За словами Разумкова, звернення про створення міжфракційного об’єднання “Розумна політика” вже перебуває на розгляді керівництва парламенту. І наступного пленарного тижня головуючий на засіданні має офіційно оголосити про його створення.

За даними ЗМІ, у керівництві “Слуги народу” запевняють, що створення чергового міжфракційного об’єднання їх не бентежить, адже нардепи, які в нього увійдуть, залишаться членами фракції.

Водночас деякі учасники об’єднання заявляють, що Банкова вже намагається на них тиснути. “Через вас передам привіт офісу [президента] і пораджу не телефонувати й не тиснути на депутатів, які увійшли в МФО, через родичів і колишніх роботодавців”, – сказав у коментарі “5-му каналу” нардеп від “Батьківщини” Ніколаєнко, який єдиний із фракції не підтримав відставку Разумкова.

Сам Дмитро Разумков в ефірі телеканалу “Україна 24” попередив президента Зеленського, що боротиметься за свій мандат, якщо фракція намагатиметься виключити його з Ради (нагадаємо, після призначення Головою ВР Разумков, який пройшов у парламент від “Слуги народу”, автоматично став позафракційним).

“Це (позбавлення його мандату – “Н”) буде відбуватися в позазаконний спосіб, але колег це не буде зупиняти. Тим не менш, я за мандат боротися буду. Тому що не хочу жити в державі, де панує несправедливість, неповага до закону і відсутність верховенства права та демократії”, – наголосив ексспікер.

Разумков, який на виборах очолював список партії “Слуга народу”, зауважив, що депутатський мандат йому давали не колеги, а виборці. А тому й оцінку його роботі також “даватимуть люди”.

На запитання, чи піде він на проміжні вибори в мажоритарному окрузі, якщо “слуги народу” відберуть у нього мандат, Разумков відповів: “Я ще тут повоюю”.

На запитання ведучої, що б він одним словом порадив президенту Володимиру Зеленському, Разумков відповів: “Думай-те“.

Як відомо, саме так Зеленський звертався до п’ятого президента України Петра Порошенка, коли кликав його на передвиборчі дебати на стадіон у 2019 році: “Даю вам 24 години. Думай-те“.

Після цього вислів “думай-те” став популярним мемом тієї виборчої кампанії.

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