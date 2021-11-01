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“Я не говорив “ні”: Разумков прокоментував свою ймовірну участь у президентських виборах

01/11/2021 14:42

Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував можливість висування своєї кандидатури на президентських виборах.

Про це він сказав в ефірі телеканалу “Україна 24” у понеділок, 1 листопада.

На слова ведучого: “Ви ж не збираєтеся брати участь у виборах президента”, Разумков відповів: “Я хіба таке говорив? Я не говорив “ні”.

Раніше Разумков на запитання, чи збирається він балотуватися на пост президента після зростання рейтингу, відповів, що назустріч електоральним симпатіям йти не можна.

За даними опитування Центру Разумкова, наразі колишнього спікера ВР підтримують 5,5% респондентів. У рейтингу він випереджає Юлію Тимошенко.

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