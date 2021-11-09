ЦВК визнала Козиря, Войцехівського та Кострійчука обраними народними депутатами

Центральна виборча комісія на засіданні у вівторок, 9 листопада, визнала Сергія Козиря та Віталія Войцехівського народними депутатами, обраними на позачергових виборах до Верховної Ради.

Нардепом теж було визнано “слугу народу” Сергія Кострійчука, який замінить у парламенті обрану міністеркою реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук.

Як передає “Новинарня“, про це інформує пресслужба ЦВК.

“В ОВО №184 народним депутатом України обрано Сергія Козиря, за якого проголосували 21 365 виборців (62,6% від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні). У свою чергу в ОВО №197 народним депутатом України обрано Віталія Войцехівського, за якого проголосували 15 429 виборців (46,1% від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні). Відповідні протоколи ЦВК підписали всі присутні на засіданні члени комісії”, – йдеться в повідомленні.

У подальшому, відповідно до виборчого законодавства, для реєстрації народним депутатом необхідно подати до ЦВК не пізніш як на двадцятий день з дня офіційного оприлюднення результатів виборів документ про звільнення з роботи (посади), не сумісної з депутатським мандатом, та (або) копію зареєстрованої заяви про припинення дії іншого представницького мандата.

“Після отримання та розгляду перелічених документів Комісія ухвалює рішення щодо реєстрації обраної особи народним депутатом України”, – наголошують у комісії.

Там додають, що члени ЦВК також визнали обраним народним депутатом України Сергія Кострійчука.

“До Центральної виборчої комісії надійшла постанова Верховної Ради України від 4 листопада 2021 року про дострокове припинення повноважень народного депутата України Ірини Верещук. Її було обрано на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії “Слуга народу”, – уточнюють у ЦВК.

Комісія розглянула зазначену постанову й визнала обраним народним депутатом України на зазначених виборах у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Сергія Кострійчука, внесеного виборчого списку політичної партії “Слуга народу” під №14.

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