У Харкові кандидати в мери вимагають чесного підрахунку голосів

Міська рада Харкова

У команді кандидата на посаду міського голови Харкова Михайла Добкіна, який за результатами виборів здобув друге місце, заявляють про виявлені в результаті паралельного підрахунку голосів спроби фальсифікувати результати позачергових виборів на користь переможця – секретаря міськради Ігоря Терехова.

Про це інформує “Інтерфакс-Україна” у вівторок, 2 листопада.

“Юристи команди “Наш дім – Харків” уважно вивчають ситуацію зі спробами фальсифікувати результати виборів через підроблені протоколи з метою спотворити результати волевиявлення харків’ян, щоб оскаржити ці незаконні дії опонентів”, – ідеться в заяві команди Добкіна у телеграмі.

Вона вважає, що численні порушення, застосування адмінресурсу, а також низка фактів, які можуть свідчити про роботу “мережі” щодо підкупу виборців на користь кандидата від влади, фіксувалися також під час виборчої кампанії та в день виборів.

“Навіть використання цих дій не вистачило, щоб отримати той результат, який оголосила міська влада через підконтрольний екзитпол. Тому в найгірших своїх традиціях влада задіяла весь свій вплив на виборчі комісії, щоб за всяку ціну здобути перемогу аж до крадіжки голосів в інших кандидатів на користь Ігоря Терехова”, – йдеться в заяві.

Своєю чергою партія “Європейська солідарність”, посилаючись на факти фальсифікації протоколів підрахунку голосів, зафіксовані спостерігачами Громадянської мережі “Опора”, заявляє, що влада намагається забезпечити собі “прискорену перемогу”.

“Залучаючи широкомасштабний адмінресурс та користуючись байдужістю більшості населення, влада намагається забезпечити собі “прискорену перемогу”. Вимагаємо чесного підрахунку голосів, просимо звернути увагу на ситуацію представників моніторингових структур”, – ідеться в повідомленні на сторінці Харківської організації “ЄС” у фейсбуці.

Про намір домагатися чесного підрахунку голосів заявив іще один кандидат-самовисуванець, голова харківського “Нацкорпусу” Костянтин Немічев.

“Команда єдиного кандидата (Немічев позиціонує себе як єдиного кандидата від проукраїнських сил – “Н”) буде відстоювати та боротися за кожен голос наших виборців. Тому звертаюся до всіх спостерігачів від інших кандидатів із проханням надати протоколи, щоб мати докази фальсифікацій виборів. Харків’яни заслуговують на чесні вибори”, – написав Немічев у своєму телеграм-каналі.

Як інформувала “Новинарня“, на позачергових виборах міського голови Харкова, що пройшли в неділю, 31 жовтня, переміг чинний секретар міськради Ігор Терехов – ставленик померлого мера Геннадія Кернеса. За підсумками підрахунку 100% протоколів Терехов набрав понад 50% голосів виборців.

Громадянська мережа “Опора” заявляє, що виявила фальсифікацію протоколів про підрахунок голосів на дев’яти дільницях, де проходило голосування. Всі ці фальшування були здійснені на користь кандидата Ігоря Терехова.

Крім того, результати виборів міського голови Харкова ТВК встановлювало понад добу, що може свідчити про підтасовки для забезпечення перемоги в першому турі.

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