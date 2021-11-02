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До Ради проходять сім політсил, рейтинг очолює “Слуга народу”, – соціологія

02/11/2021 13:10

Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом, то п’ятивідсотковий прохідний бар’єр подолали би сім політичних партій.

Як передає “Новинарня” у вівторок, 2 листопада, про це свідчать результати дослідження “Суспільно-політичні настрої населення”, проведеного соціологічною групою “Рейтинг” 21-23 жовтня.

Рейтинг партій очолює “Слуга народу”, яку готові підтримати 20,4% респондентів, які планують голосувати та визначилися з вибором.

За партію “Європейська солідарність” проголосували б 15,8% тих, хто визначився, за “Опозиційну платформу – За життя” – 12%, за Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” – 10,9%, за партію “Сила та честь” – 6,4%, за партію Євгена Мураєва “Наші” – 6,3%, за партію “Українська стратегія Гройсмана” – 5,3%.

За решту партій проголосували би менше ніж 5% респондентів, що визначилися з вибором, проте за Радикальну партію мають намір проголосувати 4,8% опитаних, що, зважаючи на статистичну похибку, зберігає ймовірність її проходження до парламенту.

За партію “УДАР Віталія Кличка” готові проголосувати 4,2%, за “Партію Шарія” – 3,8%, за Всеукраїнське об’єднання “Свобода” – 2,9%, за “Голос” – 2,2%, за “Самопоміч” – 1,9%.

Опитування проводилося серед 2500 респондентів віком від 18 років у всіх підконтрольних уряду регіонах України методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Похибка репрезентативності дослідження з ймовірністю 0,95: не більше ніж 2,0%.

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