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Єгипет хоче придбати українську систему залпового вогню “Вільха-М”

08/11/2021 20:32

Єгипет хоче купити українську модернізовану систему залпового вогню “Вільха-М” з коригованими реактивними боєприпасами калібру 300 мм.

Про це з посиланням на ЗМІ інформує Мілітарний.

Зазначається, що збройні сили Арабської Республіки Єгипет ведуть переговори з Київським державним конструкторським бюро “ЛУЧ” щодо закупівлі модернізованої системи залпового вогню “Вільха-М”.

Видання нагадує, що конструкторське бюро “Луч” є розробником та виробником корегованих ракет “Вільха” та проводить випробування нової версії “Вільха-М” зі збільшеною дальність ураження.

У липні цього року стало відомо, що бюро вже виготовляє “Вільху” для Об’єднаних Арабських Еміратів, раніше повідомлялося, що українським виробом зацікавлені – Саудівська Аравія та Кувейт.

Довідково:
“Вільха-М” – проєкт створення високоточних 300-мм реактивних боєприпасів із максимальною дальністю понад 100 км, які виробляються підприємствами оборонно-промислового комплексу України за замкненим циклом. Виробник – Державне Київське конструкторське бюро “Луч”.
Попереднє випробування “Вільхи-М” відбулося на початку квітня з ураженням цілі на відстані 120 км, на 100 км – у грудні 2019 року.

Попередня версія снаряду – під назвою “Вільха” – вже перебуває на озброєнні підрозділів Збройних сил України. Її серійне виробництво триває з 2018 року, а у 2019-му армія отримала перші 100 серійних ракет “Вільха”.

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