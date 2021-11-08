Єгипет хоче придбати українську систему залпового вогню “Вільха-М”

Ілюстративне фото. Випробування "Вільхи-М" у квітні 2020 року. Фото: ГШ ЗСУ

Єгипет хоче купити українську модернізовану систему залпового вогню “Вільха-М” з коригованими реактивними боєприпасами калібру 300 мм.

Про це з посиланням на ЗМІ інформує Мілітарний.

Зазначається, що збройні сили Арабської Республіки Єгипет ведуть переговори з Київським державним конструкторським бюро “ЛУЧ” щодо закупівлі модернізованої системи залпового вогню “Вільха-М”.

Видання нагадує, що конструкторське бюро “Луч” є розробником та виробником корегованих ракет “Вільха” та проводить випробування нової версії “Вільха-М” зі збільшеною дальність ураження.

У липні цього року стало відомо, що бюро вже виготовляє “Вільху” для Об’єднаних Арабських Еміратів, раніше повідомлялося, що українським виробом зацікавлені – Саудівська Аравія та Кувейт.

Довідково:

“Вільха-М” – проєкт створення високоточних 300-мм реактивних боєприпасів із максимальною дальністю понад 100 км, які виробляються підприємствами оборонно-промислового комплексу України за замкненим циклом. Виробник – Державне Київське конструкторське бюро “Луч”.

Попереднє випробування “Вільхи-М” відбулося на початку квітня з ураженням цілі на відстані 120 км, на 100 км – у грудні 2019 року.

Попередня версія снаряду – під назвою “Вільха” – вже перебуває на озброєнні підрозділів Збройних сил України. Її серійне виробництво триває з 2018 року, а у 2019-му армія отримала перші 100 серійних ракет “Вільха”.

Читайте також:

Точно в ціль: Генштаб показав випробування української ракети “Вільха-М”. ФОТО, ВІДЕО

“Відхилення менше 30 м”: РНБО відрапортувала про запуски ракет “Вільха-М” на 100 км