До роботи української делегації в ТКГ приєднається Ірина Верещук

До роботи української делегації в Тристоронній контактій групі приєднається міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук.
Про це в понеділок, 8 листопада, повідомила пресслужба офісу президента України.
Так, речник президента Сергій Никифоров нагадав, що після призначення Олексія Резнікова на посаду міністра оборони до роботи української делегації в Тристоронній контактній групі приєднається Ірина Верещук, яку минулого тижня було призначено міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Народний депутат Андрій Костін тимчасово виконуватиме обов’язки першого заступника глави української делегації в ТКГ.
Нагадаємо, що міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України стала народний депутат від “Слуги народу” Ірина Верещук. Того ж дня вона заявила, що хоче брати участь в засіданнях ТКГ.
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