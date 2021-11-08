У січні 2022-го Залужний поїде на засідання Військового комітету НАТО

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний провів першу телефонну розмову з верховним головнокомандувачем Об’єднаних Збройних сил НАТО в Європі генералом Тодом Уолтерсом.
Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.
Зазначається, що Залужний поінформував співрозмовника про поточну безпекову обстановку, зокрема про зухвалі порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ та відповідь на них ЗСУ в районі проведення ООС.
Головнокомандувач підкреслив, що забезпечення постійної присутності військових та військово-морських активів Альянсу у рамках Чорноморського пакету допомоги Україні з боку НАТО, а також проведення спільних навчань і тренувань слугує важливим чинником стримування агресивних намірів Кремля на південному напрямку.
Тод Уолтерс зазначив у розмові, що співпраця у майбутньому буде тільки нарощуватися.
“З нетерпінням чекаю на можливість детально обговорити це під час зустрічі у січні наступного року в штаб-квартирі Альянсу в ході засідання Військового комітету НАТО на рівні головнокомандувачів у форматі з Україною”, – сказав наприкінці зустрічі Залужний.
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