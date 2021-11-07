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Резиденцію прем’єр-міністра Іраку атакували з безпілотника, США відреагували

07/11/2021 11:10

Безпілотний літальний апарат із вибухівкою атакував резиденцію прем’єр-міністра Іраку Мустафи аль-Кадхімі в укріпленій Зеленій зоні Багдада.

Про це 6 листопада повідомила агенція Reuters із посиланням на іракських військових та урядовців.

Спершу західні дипломати в Зеленій зоні, де розташовані урядові будівлі та іноземні посольства, заявили, що чули вибухи та стрілянину в цьому районі. Дехто почув у резиденції принаймні один вибух.

Прем’єр-міністр перебував у безпеці і не постраждав.

Жодна з груп не взяла на себе відповідальність за напад.

Держдеп США назвав замах на прем’єр-міністра Іраку Мустафу аль-Кадемі з використанням безпілотника актом тероризму.

Представник Державного департаменту США Нед Прайс сказав: “Ми з полегшенням дізналися, що прем’єр-міністр не постраждав. Цей очевидний терористичний акт, який ми рішуче засуджуємо, був націлений на саме серце Іракської держави”.

“Ми перебуваємо в тісному контакті з іракськими силами безпеки, яким доручено захищати суверенітет і незалежність Іраку, і запропонували свою допомогу в розслідуванні цього нападу”, – додав речник американського зовнішньополітичного відомства, якого цитує “Укрінформ“.

ЗМІ зазначають, що прихильники озброєних угруповань, пов’язаних з Іраном, останніми тижнями влаштовували демонстрації біля Зеленої зони в Багдаді, протестуючи проти результатів загальних виборів минулого місяця, які завдали удару по їхній парламентській владі.

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