Резиденцію прем’єр-міністра Іраку атакували з безпілотника, США відреагували

(FILES) In this file photo taken on August 28, 2021, Iraqi Prime Minister Mustafa al-Kadhemi speaks during a joint press conference with the French President at the Prime Minister's office in the Iraqi capital Baghdad. - Iraq's Prime Minister Mustafa al-Kadhemi said he was "fine" and called for "calm and restraint" after a drone attack early November 7, 2021 on his residence in Baghdad's Green Zone. (Photo by Eliot BLONDET / POOL / AFP)

Безпілотний літальний апарат із вибухівкою атакував резиденцію прем’єр-міністра Іраку Мустафи аль-Кадхімі в укріпленій Зеленій зоні Багдада. Про це 6 листопада повідомила агенція Reuters із посиланням на іракських військових та урядовців. Спершу західні дипломати в Зеленій зоні, де розташовані урядові будівлі та іноземні посольства, заявили, що чули вибухи та стрілянину в цьому районі. Дехто почув у резиденції принаймні один вибух. Прем’єр-міністр перебував у безпеці і не постраждав. Жодна з груп не взяла на себе відповідальність за напад. Держдеп США назвав замах на прем’єр-міністра Іраку Мустафу аль-Кадемі з використанням безпілотника актом тероризму. Представник Державного департаменту США Нед Прайс сказав: “Ми з полегшенням дізналися, що прем’єр-міністр не постраждав. Цей очевидний терористичний акт, який ми рішуче засуджуємо, був націлений на саме серце Іракської держави”. “Ми перебуваємо в тісному контакті з іракськими силами безпеки, яким доручено захищати суверенітет і незалежність Іраку, і запропонували свою допомогу в розслідуванні цього нападу”, – додав речник американського зовнішньополітичного відомства, якого цитує “Укрінформ“. ЗМІ зазначають, що прихильники озброєних угруповань, пов’язаних з Іраном, останніми тижнями влаштовували демонстрації біля Зеленої зони в Багдаді, протестуючи проти результатів загальних виборів минулого місяця, які завдали удару по їхній парламентській владі.



Редактор: Нестор Дим