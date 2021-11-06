ООС: вісім обстрілів за добу, біля Причепилівки та Катеринівки гатила важка артилерія

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Протягом минулої доби, 5 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню (обстрілів), шість із яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомив пресцентр командування операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.

Біля Причепилівки та Катеринівки ворог відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм.

У районі Золотого-4 окупанти застосували міномети калібру 82 мм та автоматичні станкові гранатомети.

У напрямку населених пунктів Болотене та Луганське противник вчинив обстріли з мінометів калібру 82 мм.

У бік Кримського ворожі війська відкривали вогонь із мінометів калібру 82 мм та 120 мм.

Поблизу Лебединського наші позиції потрапили під обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Неподалік Талаківки російські найманці вели вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Унаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

“Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли”, – сказано у зведенні.

Станом на сьому годину ранку, з початку доби 6 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

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