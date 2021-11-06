Кабмін скасував результати конкурсу на посаду голови Державної податкової служби

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Кабінет Міністрів скасував рішення про перемогу Євгена Олейнікова в конкурсі на посаду голови Державної податкової служби України.

Документ з цього приводу в суботу, 6 листопада, оприлюднив у телеграмі народний депутат Олексій Гончаренко (фракція “Європейська солідарність”).

“Кабмін скасував рішення про перемогу Євгена Олейнікова у конкурсі на посаду голови Державної податкової служби України. Про це повідомило Управління забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби. Ще 27 вересня Олейнікова було визначено переможцем конкурсу з результатом 11,23 бала. А 3 листопада це рішення було скасовано”, – прокоментував Гончаренко.

Як відомо, правоохоронці 4 листопада провели обшуки за місцем проживання Олейнікова та його матері. Як пояснив сам Олейніков, обшуки пов’язані з тим, що, на думку НАБУ, він може бути причетним до прикриття незаконної діяльності певної групи підприємств.

У НАБУ повідомили, що обшуки проводились у приміщеннях центрального апарату Державної податкової служби, ДПС у Полтавській області, за місцем проживання посадових осіб органів податкової служби та низки фізичних осіб у Києві, а також у Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Центральна податкова уточнила, що ще у грудні 2020 року та в січні 2021-го проводила власну перевірку головного управління ДПС у Полтавській області щодо відпрацювання ризикових компаній, у тому числі на підприємствах, які фігурують у цій кримінальній справі. За підсумками перевірки відомство виявило низку порушень службової дисципліни співробітників ГУ ДПС у Полтавській області та застосувало до посадових осіб дисциплінарні заходи. Щодо обставин, виявлених у ході зазначеної перевірки та які могли мати ознаки кримінальних порушень, ДПС передала інформацію до Державного бюро розслідувань.