ДБР проводить обшуки в Податковій

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У Державній податковій службі силовики проводять обшуки.

Про це в середу, 3 листопада, інформує пресслужба ДПС.

Підставою стала кримінальна справа щодо порушень вимог податкового законодавства низкою підприємств Полтавської області.

Ще в грудні 2020 року та у січні 2021 року в Податковій проводили власну перевірку головного управління у Полтавській області щодо відпрацювання ризикових субʼєктів господарської діяльності.

Зокрема, йшлося про підприємства, що є фігурантами в матеріалах згаданої кримінальної справи.

За результатами перевірки було виявлено низку порушень службової дисципліни представниками ГУ ДПС у Полтавській області, до низки службових осіб були застосовані заходи дисциплінарного впливу.

ДПС виявила обставини, що ймовірно містили ознаки кримінальних правопорушень, і передала інформацію до Державного бюро розслідувань.

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