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У “Борисполі” за добу виявили 17 фальшивих COVID-сертифікатів

05/11/2021 13:50

У міжнародному аеропорту “Бориспіль” за добу виявили 17 підроблених документів про вакцинацію проти COVID-19.

Про це інформує пресслужба Національної поліції в п’ятницю, 5 листопада.

“4 листопада на території аеропорту «Бориспіль» у 17 осіб виявили документи про вакцинацію, що можуть містити ознаки підробки”, – ідеться в повідомленні.

Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України щодо підробки, а також використання підроблених документів.

За кожним із фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію.

Нагадаємо, співробітники Національної поліції з початку 2021 року відкрили 1062 кримінальні провадження щодо підробки сертифікатів про вакцинацію, 120 таких справ було скеровано до суду.

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