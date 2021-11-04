В Україні відкрили понад 1000 справ через підробку COVID-сертифікатів

Із початку 2021 року правоохоронці відкрили 1 062 кримінальних провадження щодо підробки сертифікатів про вакцинацію від COVID-19. 120 таких справ було скеровано до суду.

Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської області.

“Станом на сьогодні від початку року співробітники Національної поліції розпочали 1062 кримінальні провадження за фактом підробки сертифікатів про вакцинацію. Було оголошено 162 підозри у вчиненні кримінальних правопорушень та 120 проваджень скеровано до суду. Судами ухвалено понад 60 обвинувальних вироків”, – йдеться у повідомленні.

Також у поліції повідомили, що на Львівщині відкрили більше cnf таких кримінальних проваджень, з них дві справи – 3 і 4 листопада.

Зокрема, 4 листопада близько 1:30 до поліції надійшло повідомлення від прикордонників про те, що на пункті пропуску “Краковець – Корчова” під час проходження паспортного контролю 29-річний мешканець Чернівецької області пред’явив міжнародне свідоцтво про вакцинацію від коронавірусу з ознаками підробки.

Уточнюється, що ще одне таке повідомлення надійшло до поліції 3 листопада, близько 17:20, від сімейного лікаря однієї з поліклінік Львова про те, що на прийом із можливо підробленим свідоцтвом про вакцинацію від COVID-19 прийшов 36-річний мешканець.

За цими фактами відкрили кримінальні провадження за ч.4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією цієї статті, – обмеження волі на строк до двох років.

Правоохоронці також нагадали, що за підроблення та використання підроблених ПЛР-тестів та COVID-сертифікатів законодавством передбачена кримінальна відповідальність, і закликали громадян, якщо їм відомі такі факти, звертатися щодо цього за номером 102 або на гарячу лінію кіберполіції 0 800 505 170.

Читайте також:

За числом смертей від коронавірусу Україна друга в Європі і третя у світі