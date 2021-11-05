СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3032951 +26488
Летальні випадки:
70842 +696
Одужали:
2492419 +13281
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 14730826 (+71870). Оновлено: 08:12 05.11.2021
Home / Україна / Політика / Разумков створює в Раді міжфракційне об’єднання

Разумков створює в Раді міжфракційне об’єднання

05/11/2021 17:22

Колишній голова Верховної Ради, позафракційний народний депутат Дмитро Разумков створює в парламенті міжфракційне об’єднання “Розумна політика”.

Таку інформацію агентству “Інтерфакс-Україна” підтвердила його прес-секретар Ольга Туній у п’ятницю, 5 листопада.

“Так, ця інформація відповідає дійсності. Дмитро Олександрович вирішив створити міжфракційне об’єднання “Розумна політика”, й до нього ввійдуть близько 25 народних депутатів”, – сказала вона.

За її словами, документи про створення об’єднання, найімовірніше, вже було направлено спікерові Руслану Стефанчуку.

Крім того, Туній частково підтвердила й персональний склад об’єднання. Так, серед його членів – нардепи Неллі Яковлєва, Василь Мокан, Артем Дмитрук, Олег Воронько (всі четверо з фракції “Слуга народу”), колишня представниця монобільшості Людмила Буймістер, яку нещодавно виключили з лав “Слуги народу”, а також депутат “Батьківщини” Андрій Ніколаєнко.

Читайте також:
“Я не говорив “ні”: Разумков прокоментував свою ймовірну участь у президентських виборах

“Команда буде”: Разумков розповів, що робитиме після відсторонення від посади голови Ради

Унікальних переглядів: 203
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Ще одна область з 8 листопада переходить у “червону” зону

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні ухвалила рішення встановити з 00 години 00 хвилин 8 листопада 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки на...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse