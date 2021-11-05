Разумков створює в Раді міжфракційне об’єднання

Дмитро Разумков

Колишній голова Верховної Ради, позафракційний народний депутат Дмитро Разумков створює в парламенті міжфракційне об’єднання “Розумна політика”.

Таку інформацію агентству “Інтерфакс-Україна” підтвердила його прес-секретар Ольга Туній у п’ятницю, 5 листопада.

“Так, ця інформація відповідає дійсності. Дмитро Олександрович вирішив створити міжфракційне об’єднання “Розумна політика”, й до нього ввійдуть близько 25 народних депутатів”, – сказала вона.

За її словами, документи про створення об’єднання, найімовірніше, вже було направлено спікерові Руслану Стефанчуку.

Крім того, Туній частково підтвердила й персональний склад об’єднання. Так, серед його членів – нардепи Неллі Яковлєва, Василь Мокан, Артем Дмитрук, Олег Воронько (всі четверо з фракції “Слуга народу”), колишня представниця монобільшості Людмила Буймістер, яку нещодавно виключили з лав “Слуги народу”, а також депутат “Батьківщини” Андрій Ніколаєнко.

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