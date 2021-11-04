СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3006463 +27377
Летальні випадки:
70146 +699
Одужали:
2479138 +12464
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 14658956 (+72918). Оновлено: 08:12 04.11.2021
Home / Військо / “Це буде зроблено оперативно”: Резніков анонсував кадрові зміни в МОУ

“Це буде зроблено оперативно”: Резніков анонсував кадрові зміни в МОУ

04/11/2021 14:50

Новий міністр оборони Олексій Резніков анонсував кадрові зміни в міністерстві.

Про це він повідомив на брифінгу у Верховній Раді в четвер, 4 листопада.

“Кадрові зміни в Міністерстві оборони, думаю, мають місце і будуть… Це буде зроблено оперативно”, –  сказав урядовець, якого цитує “Укрінформ”.

Він відмовився озвучувати прізвища ймовірно звільнених співробітників міністерства, тому що має намір спочатку поспілкуватися з ними і ухвалити остаточне рішення щодо звільнення.

Водночас, відповідаючи на запитання журналістів про можливі кадрові зміни у Збройних силах України, Резніков наголосив, що вони обов’язково узгоджуватимуться з керівництвом ЗСУ.

Як писала “Новинарня“, 4 листопада Верховна Рада України призначила Олексія Резнікова міністром оборони України. Напередодні парламентарі прийняли відставку попереднього глави відомства Андрія Тарана.

Читайте також:
Синергія, люди, якість управління: про що говорив Резніков з трибуни Ради. ОСНОВНІ ТЕЗИ

Унікальних переглядів: 43
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

У Нікополі на території храму ПЦУ відкрили меморіал “Борцям за волю і свободу України”

У Нікополі Дніпропетровської області відкрили пам’ятник “Борцям за волю і свободу України”. Його освячення відбулося в середу 3 листопада, повідомляє Nikopolnews. Меморіал встановили на території нового храму ПЦУ імені...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse