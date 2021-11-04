“Це буде зроблено оперативно”: Резніков анонсував кадрові зміни в МОУ

Новий міністр оборони Олексій Резніков анонсував кадрові зміни в міністерстві.
Про це він повідомив на брифінгу у Верховній Раді в четвер, 4 листопада.
“Кадрові зміни в Міністерстві оборони, думаю, мають місце і будуть… Це буде зроблено оперативно”, – сказав урядовець, якого цитує “Укрінформ”.
Він відмовився озвучувати прізвища ймовірно звільнених співробітників міністерства, тому що має намір спочатку поспілкуватися з ними і ухвалити остаточне рішення щодо звільнення.
Водночас, відповідаючи на запитання журналістів про можливі кадрові зміни у Збройних силах України, Резніков наголосив, що вони обов’язково узгоджуватимуться з керівництвом ЗСУ.
Як писала “Новинарня“, 4 листопада Верховна Рада України призначила Олексія Резнікова міністром оборони України. Напередодні парламентарі прийняли відставку попереднього глави відомства Андрія Тарана.
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