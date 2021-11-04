Новим міністром оборони України став Олексій Резніков: що про нього відомо

Олексій Резніков. Фото: ДС

Новим міністром оборони України став Олексій Резніков.

За це кадрове призначення проголосували 273 нардепи під час засідання в четвер, 4 листопада.

Під час цього голосування в Раді був присутній президент України Володимир Зеленський.

Під час свого виступу він зазначив, що новий міністр оборони має користуватися авторитетом серед військовослужбовців та бути зданим забезпечити для них гідні умови. Президент подякував уже колишньому міністру оборони Тарану за роботу на посаді.

“Він зробив чимало для нашої армії. В умовах війни всі наші військові віддають себе армії, захисту нашого суверенітету, територіальної цілісності нашої Батьківщини… Саме тому є поняття ротації. Це стосується не тільки бійців на передовій”, – сказав глава держави та додав, що наступник повинен мати високий потенціал, аби стати видатним.

Що відомо про нового МО

Олексію Резнікову 53 роки, він родом зі Львова. У 80-х два роки відслужив в армії (у повітряно-десантних військах).

Потім отримав юридичну освіту у Львівському університеті ім. І. Франка (спеціальність правознавство).

Резніков закінчив виш в 1991 році та свою успішну кар’єру адвоката і юриста побудував вже в незалежній Україні. Кілька років був депутатом Київради та працював в КМДА.

Один з найдосвідченіших юристів країни: був віцепрезидент і членом правління Всеукраїнської громадської організації Асоціація правників України, членом Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Брав участь у розробці одного з проектів Податкового кодексу України, Закону України Про адвокатську діяльність і адвокатуру, змін до Господарського процесуального кодексу України.

Входив до складу членів Наглядової ради АТ Ощадбанк.

Був професором кафедри публічного права юридичного факультету Міжнародного Соломонового університету, автором майстер-класів та тренінгових програм для молодих юристів КНУ ім. Т. Шевченка, Національного університету Києво-Могилянська Академія, Львівського університету ім. І. Франка.

Крім того, у 2015 році був обраний головою української делегації в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи.

У 1994 році Резніков отримав адвокатську ліцензію та право займатися відповідною діяльністю. На той момент він вже був співзасновником брокерської компанії Галицькі цінні папери.

Згодом переїхав працювати до столиці: у 1999−2002 був заступником глави Центру розвитку українського законодавства в Києві.

За інформацією “Нового времени”, на початку 2000-х заснував власну юридичну компанію Правіс, пізніше відому як “Резніков, Власенко і партнери”. Після злиття з юрфірмою Магістр і партнери компанія працювала під назвою Magisters. Компанія двічі (у 2009−2010) ставала переможцем європейського рейтингу Chambers Europe Awards, який оцінює роботу національних та міжнародних юридичних фірм по всій Європі.

Залишаючись партнером компанії Magisters, Олексій Резніков в 2011—2014 роках був також головним юрисконсультом адвокатського бюро Єгоров, Пугинський, Афанасьєв і партнери.

Після декількох років роботи на держслужбі з листопада 2018 року відновив юридичну практику як партнер юрфірми “Астерс”.

Основним фокусом його адвокатської діяльності багато років залишалося альтернативне вирішення спорів, досудові консультації щодо врегулювання суперечок та підготовка мирових угод, медіація, а також винесення експертних висновків та попередньої незалежної оцінки.

Серед найвідоміших справ, які Резніков вів як юрист і адвокат:

«Третій тур» президентських виборів після Помаранчевої революції в 2004 році: Олексій Резніков та його партнер Сергій Власенко представляли у Верховному Суді України позицію кандидата Віктора Ющенка, вимагаючи визнати недійсними результати другого туру виборів президента через масові фальсифікації;

Справа Криворіжсталі: Резніков займався правовим забезпеченням і представництвом інтересів консорціуму Інвестиційно-металургійний союз у справі про законність приватизації ВАТ Криворіжсталь.

У 2008 році Резніков став депутатом Київської міськради. Він був обраний від Блоку Миколи Катеринчука — одного із соратників Віктора Ющенка. Входив до складу комісії з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики.

У травні 2014 року, після Революції Гідності, знову був переобраний до Київради. Резніков став її секретарем та заступником новообраного київського мера Віталія Кличка, а пізніше — його радником.

З 2015 року був заступником голови Антикорупційної ради при столичному міському голові; входив до складу Цільової команди реформ щодо децентралізації, місцевого самоврядування та регіональної політики при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

У 2016−2018 роках обіймав посаду заступника голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) з питань самоврядування. Координував діяльність КМДА в сфері міжнародних відносин, освіти, охорони культурної спадщини, соцзабезпечення, туризму, реклами, а також відповідав за проведення реформ в сферах децентралізації та місцевого самоврядування. Був співавтором кількох помітних законопроектів — закону про столицю (№ 8420) та про посилення відповідальності за руйнування об’єктів культурної спадщини (№ 8202).

У вересні 2019 року президент України Володимир Зеленський призначив Резнікова представником України в Тристоронній контактній групі (ТГК) в Мінську, яка займається врегулюванням конфлікту на Донбасі. Резніков увійшов в підгрупу з політичних питань Мінської ТГК, зайнявши місце Романа Безсмертного.

4 березня 2020 року Верховна Рада призначила Олексія Резнікова віцепрем’єр і очільником Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Це крісло він зайняв в уряді Дениса Шмигаль відразу після відставки попереднього Кабміну під керівництвом Олексія Гончарука.

У декларації, поданій навесні 2021 року, Олексій Резніков вказав 10 млн 451 тис. 753 грн доходів

Заробітна плата, зокрема, становила 10 439 163 грн, банківські відсотки — 1 533 грн, страхові виплати — 9 486 грн та інші виплати — 4 571 грн, а дружина за минулий рік задекларувала 637 272 грн доходів.

Він також задекларував 236 938 грн, $137 734 і 3 520 євро на банківських рахунках, 255 тис. євро готівкою і $1,1 млн, позичених третім особам, а дружина — 161 519 грн на банківських рахунках.

Резніков володіє двома квартирами (167,5 і 103,6 кв. м) у Києві, 33,33% ще однієї квартири (72,9 кв. м) у Києві, сімома земельними ділянками (загальною площею 13 138 кв. м) у Київській області, а також орендує частину квартири (90 кв. м) в Козині Київської області, а дружина володіє квартирою (44,3 кв. м) в Києві.

Віцепрем’єр має три автомобілі: AUDI А8 2012 випуску, Volkswagen Amarok 2012 випуску, Porsche Boxter 2003 року випуску. Також у нього є причеп TIKI-TREILER 2009 року випуску, баггі Kawasaki TERYX UTV 2010 року випуску і квадроцикл Kawasaki BRUTE FORCE ATV 2009 року випуску, а дружина має автомобіль Mini Cooper Countryman 2011 випуску.

Крім того, Резніков зазначив у декларації два мисливських карабіни і три наручних годинники (Vacheron Constantin, Patek Philippe і Breguet).

Резніков є власником 28,27% акцій компанії Flings Advisors S.A. (Британські Віргінські острови) і 28,27% компанії Live Earth Ltd (Британські Віргінські острови).

За 2019 рік Резніков задекларував 21 млн грн доходів.

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