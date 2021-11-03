Уряд звільнив Мальованого з посади голови Держекоінспекції

Андрій Мальований

Кабінет Міністрів звільнив Андрія Мальованого з посади голови Державної екологічної інспекції, а також звільнив його заступника – Віктора Канцурака.

Про це за підсумками засідання в середу, 3 листопада, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі.

Мальованого призначили головою Держекоінспекції 20 травня 2020 року. До цього він з 2011 року перебував на держслужбі, зокрема, на керівних посадах в ГУ Держземагентства в Києві та Київській області, в апараті та департаменті благоустрою виконавчого органу Київської міськради.

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